Навіть якщо живете окремо: чиї статки впливають на призначення субсидії

Рівень доходів впливає не тільки на право отримати субсидію, а й на її розмір

В Україні отримувати субсидію на оплату комунальних послуг можуть громадяни, які не взмозі сплачувати рахунки самостійно. Вони мають бути працюючими, неповнолітніми, пенсіонерами або мати статус безробітного чи іншу причину не бути працевлаштованими.

При цьому на право отримати субсидію впливають не тільки статки тих, хто зареєстрований в приміщенні. На цьому наголошують у Пенсійному фонді. Зазначається, що субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих осіб. При цьому враховується дохід подружжя, навіть якщо люди не живуть разом і це підтверджено документально.

Це випливає з трактування подружжя у Сімейному кодексі. Пару вважають родиною попри роздільне проживання. Однак є виключення. Це е стосується подружжя, обом членам якого вже виповнилось 60 років і при цьому вони живуть в селі чи смт. В такому випадку їхні статки не рахуються при роздільному задекларованому або фактичному проживанні.

Доходи не тільки членів домогосподарства, а й членів їхніх родин враховуються при призначенні субсидії. Зокрема йдеться також про наявне право власності, наприклад на авто, чи є дорослі, що не сплачують ЄСВ, не вчаться і не є офіційно безробітними.

Раніше "Телеграф" розповідав з яких причин в Україні субсидію не надаватимуть. Серед них є й матеріальний стан членів домогосподарства та їхніх родин, а також наявність непрацюючих членів та проблеми з оплатою комунальних рахунків.