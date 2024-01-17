Не менее 20 тысяч гривен: кто из граждан получит помощь и куда нужно обращаться

У этой выплаты нет сроков подачи заявления

Украинцы разных областей имеют право на те или иные виды выплат. Одна из таких будет предоставляться в Херсонской общине и ее размер будет колебаться от 20 до 50 тысяч гривен.

Как сообщили в Херсонской МВА, на единовременную денежную помощь имеют право пострадавшие от войны гражданские люди этого общества. Есть три разных суммы начисления.

Каждый житель Херсонского общества, который был ранен или травмирован, а также родственники погибших могут получить выплату.

С мая прошлого года были установлены следующие суммы:

20 000 грн — гражданам, которые получили ранения и поражения;

— гражданам, которые получили ранения и поражения; 30 000 грн — родителям или законным представителям детей в возрасте до 18 лет, получивших ранения и поражения;

— родителям или законным представителям детей в возрасте до 18 лет, получивших ранения и поражения; 50 000 грн — для захоронения жителей Херсонской городской территориальной громады, погибших из-за военных действий.

Как получить финансовую помощь

Чтобы узнать информацию о перечне документов и порядке оформления денежной помощи, лицу нужно обратиться за телефонами:

Днепровский район — 099 253 54 91 ;

; Корабельный район — 050 875 11 41 ;

; Центральный район — 066 447 92 36.

А также есть возможность позвонить на горячую линию по номерам (098) 958-17-83, (050) 040-44-24 или (098) 958-17-90 и вам помогут с оформлением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы определенных областей рассчитывают на выплату от Эстонского совета по делам беженцев.