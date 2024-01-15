Почти 17 500 гривен на одного человека: как украинцам получить помощь

Надо отвечать некоторым критериям

Размер денежной помощи от УВКБ ООН в Украине был увеличен до 3600 гривен. Лица, имеющие право на эту сумму, также получат дополнительные выплаты на зиму.

Как говорится на сайте UNHCR Украина, максимальный размер начисления будет 17 460 гривен. Он состоит из трехмесячной выплаты в размере 10 800 и 6 660 гривен на одного человека.

Претендовать на помощь могут только те люди, которые раньше не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5400 грн на каждого.

Выплату в 2220 грн на подготовку к зиме получат при следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 — 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. 2220 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года — 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. новая выплата в 3600 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн);

домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Кто имеет право на денежную помощь

переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, из-за военных действий уехавшие, но затем вернувшиеся домой, в том числе и за границы.

Также есть условия, которые включаются для участия в программе (категории уязвимости):

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Для включения в денежную помощь учитывают только главу домохозяйства, жену/супруга заявителя, его/ее дети (до 23 лет) и его/ее родители.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц в Украине будет рассчитывать на выплату от Швейцарии.