10 800 грн на каждого члена семьи: кто из украинцев может получить помощь от Швейцарии
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Есть три категории украинцев, которые могут претендовать на выплаты
Во время полномасштабной войны украинцы продолжают получать различную финансовую помощь от организаций и одна из них — выплаты от Швейцарии. Получить их могут лишь некоторые категории граждан.
Благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, Швейцарская Солидарность, Каритас Швейцарии в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины" граждане могут получать по 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства (до 4 членов семьи). Об этом сообщается на сайте Zayava.info.
Финансовую поддержку оказывают гражданам в Запорожье, которые не получали ее от других благотворительных фондов за последние 3 месяца до момента подачи заявки.
Получить выплаты могут:
- переселенцы, которые переселились за последние 30 дней;
- лица, проживающие на расстоянии до 15 км от линии фронта;
- лица, пострадавшие из-за обстрелов и имеющих подтверждающие документы.
Что нужно для получения выплат
Заявителям следует соответствовать всем трем следующим критериям:
№1.
- у члена домохозяйства имеются ограниченные возможности или являются членом домохозяйства человека с ограниченными возможностями;
- человек с тяжелым заболеванием или являющийся членом домохозяйства лица с тяжелым заболеванием;
- одинокое пожилое лицо в возрасте от 55 лет или домохозяйство состоит из одного или двух людей почтенного возраста, не имеющих поддержки от родственников;
- одинокие матери / родители / опекуны несовершеннолетних детей младше 18 лет;
- многодетные семьи (3 и более детей младше 18 лет);
- беременные женщины;
- матери с детьми младше 3-х лет.
№2.
- Среднемесячный доход на 1 человека составляет менее 6 318 грн (учитываются выплаты ВПЛ) или домохозяйство потеряло основной источник дохода.
№3.
- Домохозяйство едва удовлетворяет необходимым базовым потребностям.
Как получить помощь
Для получения помощи обратитесь в организацию по телефону: 0 800 336 734. При себе нужно иметь оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- для ВПЛ – справка переселенца, выданная до 30 дней всех членов домохозяйства;
- РНОКПП всех членов домохозяйства;
- справка с информацией о счете IBAN;
- документы, подтверждающие критерии уязвимости;
- для ВПЛ – справка о доходах;
- для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – справка о доходах по возможности;
- для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – соответствующая справка от органов местной власти, что Вы действительно проживаете на данный момент времени по указанному адресу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получать ежегодно 50 тысяч гривен.