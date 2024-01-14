10 800 грн на каждого члена семьи: кто из украинцев может получить помощь от Швейцарии

Есть три категории украинцев, которые могут претендовать на выплаты

Во время полномасштабной войны украинцы продолжают получать различную финансовую помощь от организаций и одна из них — выплаты от Швейцарии. Получить их могут лишь некоторые категории граждан.

Благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, Швейцарская Солидарность, Каритас Швейцарии в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины" граждане могут получать по 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства (до 4 членов семьи). Об этом сообщается на сайте Zayava.info.

Финансовую поддержку оказывают гражданам в Запорожье, которые не получали ее от других благотворительных фондов за последние 3 месяца до момента подачи заявки.

Получить выплаты могут:

переселенцы, которые переселились за последние 30 дней;

лица, проживающие на расстоянии до 15 км от линии фронта;

лица, пострадавшие из-за обстрелов и имеющих подтверждающие документы.

Что нужно для получения выплат

Заявителям следует соответствовать всем трем следующим критериям:

№1.

у члена домохозяйства имеются ограниченные возможности или являются членом домохозяйства человека с ограниченными возможностями;

человек с тяжелым заболеванием или являющийся членом домохозяйства лица с тяжелым заболеванием;

одинокое пожилое лицо в возрасте от 55 лет или домохозяйство состоит из одного или двух людей почтенного возраста, не имеющих поддержки от родственников;

одинокие матери / родители / опекуны несовершеннолетних детей младше 18 лет;

многодетные семьи (3 и более детей младше 18 лет);

беременные женщины;

матери с детьми младше 3-х лет.

№2.

Среднемесячный доход на 1 человека составляет менее 6 318 грн (учитываются выплаты ВПЛ) или домохозяйство потеряло основной источник дохода.

№3.

Домохозяйство едва удовлетворяет необходимым базовым потребностям.

Как получить помощь

Для получения помощи обратитесь в организацию по телефону: 0 800 336 734. При себе нужно иметь оригиналы следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

для ВПЛ – справка переселенца, выданная до 30 дней всех членов домохозяйства;

РНОКПП всех членов домохозяйства;

справка с информацией о счете IBAN;

документы, подтверждающие критерии уязвимости;

для ВПЛ – справка о доходах;

для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – справка о доходах по возможности;

для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – соответствующая справка от органов местной власти, что Вы действительно проживаете на данный момент времени по указанному адресу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получать ежегодно 50 тысяч гривен.