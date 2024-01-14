Укр

10 800 грн на каждого члена семьи: кто из украинцев может получить помощь от Швейцарии

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы могут получить больше 10 тысяч гривен в качестве финансовой помощи Новость обновлена 14 января 2024, 15:08
Украинцы могут получить больше 10 тысяч гривен в качестве финансовой помощи. Фото Pixabay

Есть три категории украинцев, которые могут претендовать на выплаты

Во время полномасштабной войны украинцы продолжают получать различную финансовую помощь от организаций и одна из них — выплаты от Швейцарии. Получить их могут лишь некоторые категории граждан.

Благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, Швейцарская Солидарность, Каритас Швейцарии в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины" граждане могут получать по 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства (до 4 членов семьи). Об этом сообщается на сайте Zayava.info.

Финансовую поддержку оказывают гражданам в Запорожье, которые не получали ее от других благотворительных фондов за последние 3 месяца до момента подачи заявки.

Получить выплаты могут:

  • переселенцы, которые переселились за последние 30 дней;
  • лица, проживающие на расстоянии до 15 км от линии фронта;
  • лица, пострадавшие из-за обстрелов и имеющих подтверждающие документы.

Что нужно для получения выплат

Заявителям следует соответствовать всем трем следующим критериям:

№1.

  • у члена домохозяйства имеются ограниченные возможности или являются членом домохозяйства человека с ограниченными возможностями;
  • человек с тяжелым заболеванием или являющийся членом домохозяйства лица с тяжелым заболеванием;
  • одинокое пожилое лицо в возрасте от 55 лет или домохозяйство состоит из одного или двух людей почтенного возраста, не имеющих поддержки от родственников;
  • одинокие матери / родители / опекуны несовершеннолетних детей младше 18 лет;
  • многодетные семьи (3 и более детей младше 18 лет);
  • беременные женщины;
  • матери с детьми младше 3-х лет.

№2.

  • Среднемесячный доход на 1 человека составляет менее 6 318 грн (учитываются выплаты ВПЛ) или домохозяйство потеряло основной источник дохода.

№3.

  • Домохозяйство едва удовлетворяет необходимым базовым потребностям.

Как получить помощь

Для получения помощи обратитесь в организацию по телефону: 0 800 336 734. При себе нужно иметь оригиналы следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • для ВПЛ – справка переселенца, выданная до 30 дней всех членов домохозяйства;
  • РНОКПП всех членов домохозяйства;
  • справка с информацией о счете IBAN;
  • документы, подтверждающие критерии уязвимости;
  • для ВПЛ – справка о доходах;
  • для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – справка о доходах по возможности;
  • для проживающих в зоне до 15 км от линии фронта – соответствующая справка от органов местной власти, что Вы действительно проживаете на данный момент времени по указанному адресу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получать ежегодно 50 тысяч гривен.

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#Украина #Деньги #Выплаты #помощь