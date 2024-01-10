Зарплата 90 тысяч гривен и жилье: автомеханику в Украине готовы платить кругленькую сумму

Многие бы не отказались от такой зарплаты

С началом войны без работы остались миллионы украинцев. Но в последнее время рынок вакансий начал возобновляться.

В частности, появились предложения работы, за которые готовы платить 2-3 тысячи долларов. И речь идет не об айтишниках, а об обычных рабочих профессиях. К примеру, в Киеве автомеханику предлагают зарплату до 90 тысяч гривен. При этом минимальная ставка составляет 50 тысяч в украинской валюте. Соответствующая вакансия размещена на сайте по подбору персонала.

Что предлагают

Работодатель предлагает работу автомеханика и автослесаря, специализирующегося на ходовой части авто. Зарплату считают от выработки и квалификации мастера. Также обещают помочь в поиске жилья в Киеве.

О себе работодатель рассказывает, что занимается ремонтом авто уже 13 лет. Коллектив состоит только из профессионалов, ведь обслуживают более 205 автомобилей в день. График работы – с 8 утра до 19 вечера. Трудоустройство – официальное.

Среди преимуществ называют раздевалку с душевой, комнату отдыха, бесплатную химчистку и возможность покупки запчастей для собственного авто по приходным ценам.

Что требует от кандидата

В объявлении ищут человека, который может производить замену технических жидкостей, проводить диагностику и слесарный ремонт ходовой части автомобиля. Кандидат должен иметь не менее 2 лет опыта работы с легковым мультибрендом, приветливо относиться к людям, а также иметь хорошее чувство юмора. Словом, ищут классного человека и специалиста.

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