Можно стать пешеходом: за одно из самых популярных нарушений ПДД в Украине забирают права

Лучше не нарушать

Если водитель грубо нарушил правила дорожного движения, ему не только выпишут штраф, но могут и вовсе конфисковать водительское удостоверение. Есть целый список таких нарушений.

Некоторые из них, на первый взгляд, не слишком серьезны. О том, насколько и за что могут забрать права, рассказывает "Телеграф".

За что могут забрать водительское удостоверение

Одним из популярных в Украине нарушений ПДД является выезд на железнодорожный переезд, когда это запрещено. Многие водители пренебрегают этим правилом.

Выезд на пути может привести к трагическим последствиям. Поэтому важно всегда соблюдать предупреждения и дорожные знаки на железнодорожных переездах. Так вы не только избежите вероятной аварии, но и сохраните свое водительское удостоверение.

За это могут отнять права на срок от 6 до 12 месяцев. Чтобы их восстановить, нужно будет доказывать в суде, что вы исправились.

Также права могут забрать за отказ от остановки автомобиля по требованию полицейского (на срок от 3 до 6 месяцев), игнорирование требований патрульных об изменении полосы авто, серьезное ДТП (6-12 месяцев). Также ограничения касаются неисправных автомобилей. Если в течение года вас дважды останавливали при управлении технически неисправным авто, могут забрать права на срок от 3 до 6 месяцев.

Самым жестким наказанием является конфискация водительского удостоверения на срок от 1 до 10 лет. Это грозит тем, кто посмел сесть за руль выпившим.

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