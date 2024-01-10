Можна стати пішоходом: за одне з найпопулярніших порушень ПДР в Україні забирають права

Краще не порушувати

Якщо водій грубо порушив правила дорожнього руху, йому не лише випишуть штраф, а можуть і зовсім конфіскувати водійське посвідчення. Є цілий перелік таких порушень.

Деякі з них, на перший погляд, не дуже серйозні. Про те, наскільки і за що можуть забрати права, розповідає "Телеграф".

За що можуть забрати водійське посвідчення

Одним із популярних в Україні порушень правил дорожнього руху є виїзд на залізничний переїзд, коли це заборонено. Багато водіїв нехтують цим правилом.

Виїзд на колію може призвести до трагічних наслідків. Тому важливо завжди дотримуватись попереджень та дорожніх знаків на залізничних переїздах. Так ви не лише уникнете ймовірної аварії, але й збережете своє посвідчення водія.

За це можуть забрати права на термін від 6 до 12 місяців. Щоб їх відновити, потрібно буде доводити у суді, що виправилися.

Також права можуть забрати за відмову від зупинки автомобіля на вимогу поліцейського (на термін від 3 до 6 місяців), ігнорування вимог патрульних про зміну смуги авто, серйозну ДТП (6-12 місяців). Також обмеження стосуються несправних авто. Якщо протягом року вас двічі зупиняли під час керування технічно несправним авто, можуть забрати права на строк від 3 до 6 місяців.

Найжорсткішим покаранням є конфіскація водійського посвідчення на термін від 1 до 10 років. Це загрожує тим, хто посмів сісти за кермо напідпитку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українських водіїв масово грабують за допомогою звичайної ганчірки. Метод банальний, але це працює.