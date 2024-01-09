Українських водіїв масово грабують за допомогою звичайної ганчірки: як це працює

Фантазія у злочинців працює як треба

З автомобілів найчастіше викрадають особисті речі водіїв з гаманцем, сумку, рідше — автомагнітолу чи розважальну систему. Проте системи сигналізації щороку стають все надійнішими та просунутішими, що вимагає від злочинців особливої майстерності.

Та їхня фантазія працює дуже добре. Зокрема, нещодавно з’явився новий шахрайський метод. Він пов’язаний з намотуванням ганчірки чи старого одягу на бічне дзеркало автомобіля, попереджає Dexpens.

Як це працює

Новий "розводняк" працює дуже просто. Уявіть собі, що зранку приходите до свого автомобіля. З ним все добре — транспортний засіб на тому ж місці, де його і залишали, всередині нічого не зникло. Лише одне змінилось — на бокове дзеркало намотане якесь ганчір’я. І при цьому добряче затягнуто шнурком чи скотчем.

І що ви в такому випадку будете робити? Звісно, підете його розмотувати, залишивши свої речі у відчиненій машині (адже ви нікуди далеко не відходите). Зазвичай в цей час водії ще й заводять авто, щоб двигун прогрівся. І, надто зайняті цим процесом, не помічаєте, як злодій лізе у вашу машину і за 2 секунди забирає все, що вдалось дістати. А шум мотора тільки допоможе шахраю. Зазвичай водій, повертаючись в машину, бачить, що втратив усі — документи, гаманець, сумку, мобільний тощо. І не розуміє, як це сталося.

Як убезпечити себе від злодія?

Якщо ви побачили таку картину, яку ми описали вище, не панікуйте. Просто сядьте в авто і від’їдьте від місця стоянки. Вистачить кілька кварталів. Скоріш за все, за вами ніхто не слідкуватиме. Або попросіть друзів чи сусідів прослідкувати за авто, поки ви відмотаєте ганчірку. І заодно попередьте їх про таку поширену схему.

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