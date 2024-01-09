Украинских водителей массово грабят с помощью обычной тряпки: как это работает

Фантазия у преступников работает как следует

Из автомобилей чаще всего угоняют личные вещи водителей с кошельком, сумку, реже — автомагнитолу или развлекательную систему. Однако системы сигнализации ежегодно становятся все более надежными и продвинутыми, что требует от преступников особого мастерства.

А их фантазия работает очень хорошо. В частности, недавно появился новый мошеннический метод. Он связан с наматыванием тряпки или старой одежды на боковое зеркало автомобиля, предупреждает Dexpens.

Как это работает

Новый "разводняк" работает очень просто. Представьте себе, что с утра приходите к своему автомобилю. С ним все хорошо – транспортное средство на том же месте, где его и оставляли, внутри ничего не исчезло. Только одно изменилось — на боковое зеркало намотано какое-то тряпье. И при этом изрядно затянуто шнурком или скотчем.

И что вы в таком случае будете делать? Конечно, пойдете его разматывать, оставив свои вещи в открытой машине (вы ведь никуда далеко не отходите). Обычно в это время водители еще и заводят авто, чтобы двигатель прогрелся. И, слишком заняты этим процессом, не замечаете, как вор лезет в вашу машину и за 2 секунды забирает все, что удалось достать. А шум мотора только поможет мошеннику. Обычно водитель, возвращаясь в машину, видит, что потерял все — документы, кошелек, сумку, мобильный и т.п. И не понимает, как это вышло.

Как обезопасить себя от вора?

Если вы увидели такую картину, которую мы описали выше, не паникуйте. Просто сядьте в авто и уезжайте от места стоянки. Достаточно несколько кварталов. Скорее всего, за вами никто не будет следить. Или попросите друзей либо соседей проследить за автомобилем, пока вы отмотаете тряпку. И при этом предупредите их о такой распространенной схеме.

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