Зарплата 90 тисяч гривень і житло: автомеханіку в Україні готові платити кругленьку суму

Багато хто б не відмовився від такої зарплати

З початком війни без роботи залишились мільйони українців. Та останнім часом ринок вакансій почав відновлюватись.

Зокрема, з’явились такі пропозиції роботи, за які готові платити 2-3 тисячі доларів. І йдеться не про айтішників, а про звичайні робочі професії. Наприклад, у Києві автомеханіку пропонують зарплату до 90 тисяч гривень. При цьому мінімальна ставка складає 50 000 в українській валюті. Відповідна вакансія розміщена на сайті з підбору персоналу.

Що пропонують

Роботодавець пропонує роботу автомеханіка та автослюсаря, що спеціалізується на ходовій частині авто. Зарплату рахують від виробітку та кваліфікації майстра. Також обіцяють допомогти з пошуком житла у Києві.

Про себе роботодавець розповідає, що займається ремонтом авто уже протягом 13 років. Колектив складається лише з професіоналів, адже обслуговують понад 205 авто за день. Графік роботи — з 8 ранку до 19 вечора. Працевлаштування — офіційне.

Серед переваг називають роздягальню з душовою, кімнату відпочинку, безкоштовну хімчистку та можливість купівлі запчастин для власного авто за прихідними цінами.

Що вимагають від кандидата

В оголошенні шукають людину, яка може виконувати заміну технічних рідин, проводити діагностику та слюсарний ремонт ходової частини автомобіля. Кандидат повинен мати щонайменше 2 роки досвіду роботи з легковим мультибрендом, привітно ставитись до людей, а також мати гарне почуття гумору. Словом — шукають класну людину і спеціаліста.

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