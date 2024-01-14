10 800 грн на кожного члена сім’ї: хто з українців може отримати допомогу від Швейцарії

Є три категорії українців, які можуть претендувати на виплати

Під час повномасштабної війни українці продовжують отримувати різну фінансову допомогу від організацій та одна з них – виплати від Швейцарії. Отримати їх можуть лише деякі категорії громадян.

Завдяки підтримці Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Швейцарська Солідарність, Карітас Швейцарії у рамках проекту "Грошова допомога та стійкість для України" громадяни можуть отримувати по 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства (до 4 членів сім’ї). Про це повідомляється на сайті Zayava.info.

Фінансову підтримку надають громадянам у Запоріжжі, які не отримували її від інших благодійних фондів за останні три місяці до моменту подання заявки.

Отримати виплати можуть:

переселенці, які переселилися протягом останніх 30 днів;

особи, які мешкають на відстані до 15 км від лінії фронту;

особи, які постраждали через обстріл та мають підтверджуючі документи.

Що потрібно для отримання виплат

Заявникам слід відповідати всім трьом наступним критеріям:

№1.

член домогосподарства має обмежені можливості або є членом домогосподарства людини з обмеженими можливостями;

людина з тяжким захворюванням або член домогосподарства особи з тяжким захворюванням;

самотня особа похилого віку віком від 55 років або домогосподарство складається з одного або двох людей поважного віку, які не мають підтримки від родичів;

самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей віком до 18 років;

багатодітні сім’ї (3 та більше дітей віком до 18 років);

вагітні жінки;

матері з дітьми молодше 3-х років.

№2.

Середньомісячний дохід на 1 особу становить менш як 6 318 грн (враховуються виплати ВПО) або домогосподарство втратило основне джерело доходу.

№3.

Домогосподарство ледь задовольняє необхідні базові потреби.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги зверніться до організації за телефоном: 0 800 336 734. При собі потрібно мати оригінали наступних документів:

документ, що засвідчує особу;

для ВПО – довідка переселенця, видана до 30 днів усіх членів домогосподарства;

РНОКПП усіх членів домогосподарства;

довідка з інформацією про рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерії вразливості;

для ВПО – довідка про доходи;

для мешканців зони до 15 км від лінії фронту – довідка про доходи по можливості;

для тих, хто проживає в зоні до 15 км від лінії фронту, – відповідна довідка від органів місцевої влади, що Ви дійсно проживаєте на цей час часу за вказаною адресою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримувати щороку 50 тисяч гривень.