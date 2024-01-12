Допомога для трьох категорій осіб: хто щороку отримуватиме 50 тисяч гривень

Період нарахування для кожного буде різним

Українцям певних областей продовжують здійснювати додаткові виплати. Однією з таких є грошова допомога для осіб, що мають реєстрацію у Львівській територіальній громаді.

Ця сума виплати має бути витрачена на оплату навчання чи оздоровлення, як мовиться на сайті Львівської міської ради. Щоб її отримати, треба мати одну з трьох обставин.

Хто з громадян має право на 50 тисяч і скільки воно нараховуватиметься

Особи, які є дітьми загиблих воїнів чи військовослужбовців, що отримали І групу інвалідності внаслідок військових дій, будуть отримувати допомогу щороку, поки вони не досягнуть повноліття.

Окрім того, ці гроші також отримають діти бійців, що раніше мали прописку в іншій тергромаді, але отримали статус переселенця і були призвані на службу ТЦК у Львові.

Куди треба звернутись для подання заяви

Заявку на отримання грошей треба подати у Львівській центр надання послуг учасникам бойових дій. Наразі це можна зробити за адресою: вулиця Пекарська, 41. Якщо є додаткові запитання, то можна зателефонувати за номером: 067-962-83-25.

Як правильно треба написати заяву, можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що страхові виплати для українців, які постраждали на виробництві, було збільшено.