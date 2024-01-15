Майже 17 500 гривень на одну людину: як українцям отримати допомогу

Треба відповідати деяким критеріям

Розмір грошової допомоги від УВКБ ООН в Україні було збільшено до 3600 гривень. Особи, які мають право на цю суму, також отримають додаткові виплати на зиму.

Як мовиться на сайті UNHCR Україна, максимальний розмір нарахування буде 17 460 гривень. Він складається з тримісячної виплати в розмірі 10 800 та 6660 гривень на одну особу.

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Виплату у 2220 грн на підготовку до зими отримають за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2220 грн + "зимова виплата" у 2220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3600 грн + "зимова виплата" у 2220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці.

Хто має право на грошову допомогу

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Також є умови, які включаються для участі в програмі (категорії вразливості):

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для включення у грошову допомогу враховують тільки голову домогосподарства, дружину/чоловіка заявника, його/її діти (до 23 років) та його/її батьки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з осіб в Україні розраховуватиме на виплату від Швейцарії.