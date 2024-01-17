Не менше 20 тисяч гривень: хто з громадян отримає допомогу і куди потрібно звертатись

У цієї виплати немає строків на подання заяви

Українці різних областей мають право на ті чи інші види виплат. Одна з таких надаватиметься в Херсонській громаді і її розмір коливатиметься від 20 до 50 тисяч гривень.

Як повідомили в Херсонській МВА, на одноразову грошову допомогу мають право постраждалі від війни цивільні люди цієї громади. Є три різні суми нарахування.

Кожен житель Херсонської громади, який був поранений або травмований, а також родичі загиблих можуть отримати виплату.

З травня минулого року було встановлено такі суми:

20 000 грн — громадянам, які дістали поранення та ураження;

— громадянам, які дістали поранення та ураження; 30 000 грн — батькам або законним представникам дітей віком до 18 років, які отримали поранення та ураження;

— батькам або законним представникам дітей віком до 18 років, які отримали поранення та ураження; 50 000 грн — для поховання мешканців Херсонської міської територіальної громади, які загинули через військові дії.

Як отримати фінансову допомогу

Щоб дізнатись про інформацію щодо переліку документів та порядок оформлення грошової допомоги, особі потрібно звернутися за телефонами:

Дніпровський район — 099 253 54 91 ;

; Корабельний район — 050 875 11 41 ;

; Центральний район — 066 447 92 36.

А також є можливість подзвонити на "гарячу лінію" за номерами (098) 958-17-83, (050) 040-44-24 або (098) 958-17-90 і вам допоможуть з оформленням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці певних областей розраховують на виплату від Естонської ради у справах біженців.