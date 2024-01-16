Більше 29 тисяч гривень: хто з українців отримає виплату та який термін подачі заяви
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Заяву треба подати вже до 29 лютого
Українці продовжують отримувати певні види грошових допомог не тільки від держави. Однією з таких є виплата для вразливих домогосподарств із трьох областей, які постраждали внаслідок воєнних дій.
Максимальна сума нарахування складає 29 600 гривень і вона поділена на три витрати. Про це мовиться на сайті Естонської ради у справах біженців.
Хто може отримати допомогу і які суми виплат
Виплата здійснюватиметься вразливим домогосподарствам із Запорізької, Миколаївської та Харківської областей.
Максимальна сума грошової допомоги на підготовку до зимівлі становить 29 600 грн.
Компенсація виплачується на такі заходи:
- до 14 800 грн — відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин;
- до 14 800 грн — на закупівлю кормів для тварин;
- до 5 180 грн — на необхідні ветеринарні послуги.
Як отримати грошову допомогу
Для цього особі необхідно зареєструватися за цим посиланням до 29 лютого 2024 року. У разі виникнення будь-яких складнощів із поданням заявки можна зв’язатися з представниками платформи:
- зателефонувати за номером — 067 508 08 39;
- написати на електронну пошту — [email protected].
Заява буде перевірятись протягом 2 тижнів. У разі позитивного рішення буде укладено договір, а сума здійсниться на банківський рахунок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з переселенців отримуватиме виплати протягом 12 місяців.