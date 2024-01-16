Більше 29 тисяч гривень: хто з українців отримає виплату та який термін подачі заяви

Заяву треба подати вже до 29 лютого

Українці продовжують отримувати певні види грошових допомог не тільки від держави. Однією з таких є виплата для вразливих домогосподарств із трьох областей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Максимальна сума нарахування складає 29 600 гривень і вона поділена на три витрати. Про це мовиться на сайті Естонської ради у справах біженців.

Хто може отримати допомогу і які суми виплат

Виплата здійснюватиметься вразливим домогосподарствам із Запорізької, Миколаївської та Харківської областей.

Максимальна сума грошової допомоги на підготовку до зимівлі становить 29 600 грн.

Компенсація виплачується на такі заходи:

до 14 800 грн — відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин;

— відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин; до 14 800 грн — на закупівлю кормів для тварин;

— на закупівлю кормів для тварин; до 5 180 грн — на необхідні ветеринарні послуги.

Як отримати грошову допомогу

Для цього особі необхідно зареєструватися за цим посиланням до 29 лютого 2024 року. У разі виникнення будь-яких складнощів із поданням заявки можна зв’язатися з представниками платформи:

зателефонувати за номером — 067 508 08 39 ;

; написати на електронну пошту — [email protected] .

Заява буде перевірятись протягом 2 тижнів. У разі позитивного рішення буде укладено договір, а сума здійсниться на банківський рахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з переселенців отримуватиме виплати протягом 12 місяців.