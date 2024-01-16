Более 29 тысяч гривен: кто из украинцев получит выплату и каков срок подачи заявления
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Заявление нужно подать уже до 29 февраля
Украинцы продолжают получать некоторые виды денежных помощей не только от государства. Одной из таких является выплата для уязвимых домохозяйств из трех областей, пострадавших в результате военных действий.
Максимальная сумма начисления составляет 29600 гривен и она разделена на три расхода. Об этом говорится на сайте Эстонского совета по делам беженцев.
Кто может получить помощь и какие суммы выплат
Выплата будет производиться уязвимым домохозяйствам из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.
Максимальная сумма денежной помощи на подготовку к зимовке составляет 29 600 грн.
Компенсация выплачивается на следующие меры:
- до 14 800 грн — восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных;
- до 14 800 грн — на закупку кормов для животных;
- до 5 180 грн — на необходимые ветеринарные услуги.
Как получить денежную помощь
Для этого лицу необходимо зарегистрироваться по этой ссылке до 29 февраля 2024 года. В случае возникновения каких-либо сложностей с подачей заявки можно связаться с представителями платформы:
- позвонить по номеру — 067 508 08 39 ;
- написать на электронную почту — [email protected].
Заявление будет проверяться в течение 2 недель. При положительном решении будет заключен договор, а сумма осуществится на банковский счет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из переселенцев будет получать выплаты в течение 12 месяцев.