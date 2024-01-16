Более 29 тысяч гривен: кто из украинцев получит выплату и каков срок подачи заявления

Заявление нужно подать уже до 29 февраля

Украинцы продолжают получать некоторые виды денежных помощей не только от государства. Одной из таких является выплата для уязвимых домохозяйств из трех областей, пострадавших в результате военных действий.

Максимальная сумма начисления составляет 29600 гривен и она разделена на три расхода. Об этом говорится на сайте Эстонского совета по делам беженцев.

Кто может получить помощь и какие суммы выплат

Выплата будет производиться уязвимым домохозяйствам из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Максимальная сумма денежной помощи на подготовку к зимовке составляет 29 600 грн.

Компенсация выплачивается на следующие меры:

до 14 800 грн — восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных;

— восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных; до 14 800 грн — на закупку кормов для животных;

— на закупку кормов для животных; до 5 180 грн — на необходимые ветеринарные услуги.

Как получить денежную помощь

Для этого лицу необходимо зарегистрироваться по этой ссылке до 29 февраля 2024 года. В случае возникновения каких-либо сложностей с подачей заявки можно связаться с представителями платформы:

позвонить по номеру — 067 508 08 39 ;

; написать на электронную почту — [email protected] .

Заявление будет проверяться в течение 2 недель. При положительном решении будет заключен договор, а сумма осуществится на банковский счет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из переселенцев будет получать выплаты в течение 12 месяцев.