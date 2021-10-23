"Ох уж эти причуды беременяшек": в сети обсуждают девушку в положении, которая залезла на высоту в 12 метров (фото)

Причина, побудившая ее на экстрим — неизвестна.

Если в США, как показывают в кино, спасатели часто снимают с деревьев кошек, то в Украине им пришлось столкнуться с необычным "застрявшим". На высоте четвертого этажа на дереве оказалась беременная девушка. ЧП произошло в Никополе.

Об этом информирует региональная Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, девушка на высоту примерно в 12 метров забралась сама. А вот слезть уже не смогла — пришлось вызывать подмогу.

Как девушку снимали с дерева

Пожарным Днепропетровской области удалось снять ее с дерева с помощью выдвижной лестницы. Зачем 28-летняя девушка туда взобралась — неизвестно.

В сети уже предположили, что это связано с гормональными всплесками во время беременности, которые иногда вызывают у девушек в положении странные причуды.

Ранее "Телеграф" писал, что стоит делать при беременности, чтобы максимально принести пользу себе и ребенку — психотерапевт дала советы, основываясь на личном опыте.

Также медики беременность при коронавирусе назвали фактором риска и рекомендовали вакцинацию для женщин в положении.