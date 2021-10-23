"Ох вже ці примхи беременяшек": в мережі обговорюють дівчину при надії, яка залізла на висоту в 12 метрів (фото)

Причина, яка спонукала її на екстрим — невідома.

Якщо в США, як показують в кіно, рятувальники часто знімають з дерев кішок, то в Україні їм довелося зіткнутися з незвичайним "застряглим". На висоті четвертого поверху на дереві опинилася вагітна дівчина. Надзвичайна подія сталася в Нікополі.

Про це інформує регіональна Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, дівчина на висоту приблизно в 12 метрів забралася сама. А ось злізти вже не змогла — довелося викликати підмогу.

Як дівчину знімали з дерева

Пожежникам Дніпропетровської області вдалося зняти її з дерева за допомогою висувної драбини. Навіщо 28-річна дівчина туди залізла — невідомо.

У мережі вже припустили, що це пов’язане з гормональними сплесками під час вагітності, які іноді викликають у дівчат при надії дивні примхи.

Раніше "Телеграф" писав, що варто робити при вагітності, щоб максимально принести користь собі і дитині — психотерапевт дала поради, ґрунтуючись на особистому досвіді.

Також медики вагітність при коронавірусі назвали фактором ризику і рекомендували вакцинацію для жінок при надії.