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"Ох вже ці примхи беременяшек": в мережі обговорюють дівчину при надії, яка залізла на висоту в 12 метрів (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дівчина на дереві Новина оновлена 23 жовтня 2021, 15:58
Дівчина на дереві

Причина, яка спонукала її на екстрим — невідома.

Якщо в США, як показують в кіно, рятувальники часто знімають з дерев кішок, то в Україні їм довелося зіткнутися з незвичайним "застряглим". На висоті четвертого поверху на дереві опинилася вагітна дівчина. Надзвичайна подія сталася в Нікополі.

Про це інформує регіональна Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, дівчина на висоту приблизно в 12 метрів забралася сама. А ось злізти вже не змогла — довелося викликати підмогу.

Як дівчину знімали з дерева
Як дівчину знімали з дерева

Пожежникам Дніпропетровської області вдалося зняти її з дерева за допомогою висувної драбини. Навіщо 28-річна дівчина туди залізла — невідомо.

У мережі вже припустили, що це пов’язане з гормональними сплесками під час вагітності, які іноді викликають у дівчат при надії дивні примхи.

Раніше "Телеграф" писав, що варто робити при вагітності, щоб максимально принести користь собі і дитині — психотерапевт дала поради, ґрунтуючись на особистому досвіді.

Також медики вагітність при коронавірусі назвали фактором ризику і рекомендували вакцинацію для жінок при надії.

Теги:
#Нікополь #Вагітність #Дніпропетровська область
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