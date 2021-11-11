Опасное дело: парень пытался остановить "закладчика" под Днепром, и чуть не поплатился жизнью
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Украинцы обеспокоены тем, что на такие случаи не реагирует полиция.
У одного из многоэтажных домов Каменского Днепропетровской области заметили подозрительного парня, который при попытке разобраться бросился с ножом на человека.
Мужчина был одет в черную одежду, возился с небольшой сумкой. По всей вероятности он хотел спрятать или взять наркотики в скамейке возле подъезда.
Прохожий попытался прогнать со двора "археолога", раскапывавшего "закладку".
На вопрос что он там ищет, мужчина достал нож и бросился на прохожего.
Видео инцидента разместил Телеграм-канал Telegraf Black.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Такое происшествие вызвало споры в сети. Местные жители начали комментировать видео и вспоминать подобные случаи. Большинство людей беспокоит вопрос, что стало с автором видео, а также почему на такие случаи не реагирует полиция:
"Наркотик везде а полиции нет не было и не будет !!!";
"Тип с моего двора. Постоянно двор обкапывает, выходил уже к нему 2 раза.. на второй всю информацию усвоил";
"А чё с пацаном случилось?";
"Так а как конфликт решился?";
"С автором видео все хорошо?".
Напомним, в Запорожской области оперуполномоченный сбывал крупные партии наркотиков, изъятые у подозреваемых.
А во Львове подросток под наркотиками кидался на полицию и вел себя неадекватно.