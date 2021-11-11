Небезпечна справа: хлопець намагався зупинити "закладника" під Дніпром і мало не поплатився життям
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Українці стурбовані тим, що на такі випадки поліція не реагує.
Біля одного з багатоповерхових будинків Кам’янського на Дніпропетровщині помітили підозрілого хлопця.
Чоловік був одягнений у чорний одяг, копошився у невеликій сумці. Ймовірно, він хотів сховати або взяти наркотики в лавці біля під’їзду.
Перехожий спробував вигнати з двору "археолога", що розкопував "закладку".
На запитання, що він там шукає, чоловік дістав ніж і кинувся на перехожого.
Відео інциденту розмістив Телеграм-канал Telegraf Black.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Така подія викликала суперечки у мережі. Місцеві жителі почали коментувати відео та згадувати подібні випадки. Більшість людей турбує питання, що стало з автором відео, а також чому на такі випадки поліція не реагує:
"Наркотик скрізь, а поліції немає не було і не буде !!!";
"Тип з мого двору. Постійно двір обкопує, виходив вже до нього 2 рази.. на другий всю інформацію засвоїв";
"А що з пацаном трапилося?";
"То як конфлікт вирішився?";
"З автором відео все гаразд?".
Нагадаємо, у Запорізькій області оперуповноважений збував великі партії наркотиків, вилучені у підозрюваних.
А у Львові підліток під наркотиками кидався на поліцію і поводився неадекватно.