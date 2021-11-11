Рус

Небезпечна справа: хлопець намагався зупинити "закладника" під Дніпром і мало не поплатився життям

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Хлопець робив "закладку" біля житлового будинку
Хлопець робив "закладку" біля житлового будинку

Українці стурбовані тим, що на такі випадки поліція не реагує.

Біля одного з багатоповерхових будинків Кам’янського на Дніпропетровщині помітили підозрілого хлопця.

Чоловік був одягнений у чорний одяг, копошився у невеликій сумці. Ймовірно, він хотів сховати або взяти наркотики в лавці біля під’їзду.

Перехожий спробував вигнати з двору "археолога", що розкопував "закладку".

На запитання, що він там шукає, чоловік дістав ніж і кинувся на перехожого.

Відео інциденту розмістив Телеграм-канал Telegraf Black.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Така подія викликала суперечки у мережі. Місцеві жителі почали коментувати відео та згадувати подібні випадки. Більшість людей турбує питання, що стало з автором відео, а також чому на такі випадки поліція не реагує:

"Наркотик скрізь, а поліції немає не було і не буде !!!";

"Тип з мого двору. Постійно двір обкопує, виходив вже до нього 2 рази.. на другий всю інформацію засвоїв";

"А що з пацаном трапилося?";

"То як конфлікт вирішився?";

"З автором відео все гаразд?".

Нагадаємо, у Запорізькій області оперуповноважений збував великі партії наркотиків, вилучені у підозрюваних.

А у Львові підліток під наркотиками кидався на поліцію і поводився неадекватно.

Теги:
#Наркотики #Дніпропетровська область
На "євробляхерів" чекають не найкращі часи
Транспорт
Вже від сьогодні за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На "євробляхерів" чекають не найкращі часи
Вже від сьогодні за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто
Дата публікації
Категорія
Борис, Костянтин та Андрій Павлови
У Кривому Розі спочатку застрелився мер Костянтин Павлов, а потім раптово померли двоє його братів: все про цю дивну історію
Дата публікації
Категорія
"Кривавий" захід сонця над Києвом
"Криваві сутінки" у Києві: найкращі фото незвичайного неба із соцмереж
Дата публікації
Категорія
За що вбили Миколу Балабатька?
Вбивство "чемпіона" з Кирилівки. Близькі стверджують, що причина конфлікту не в українській мові
Дата публікації
Категорія
Багато міст зберігають онлайн навчання.
Через вбивчу хвилю коронавірусу школярам продовжують "дистанційку", але не всім: дані по містах