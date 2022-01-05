Укр

"Не могли добраться из-за обледенелой горки": медики рассказали подробности гибели мужчины во время катания на санках в Днепре

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мужчина на санках насмерть разбился в парке "Зеленый гай" Новость обновлена 05 января 2022, 14:50
Мужчина на санках насмерть разбился в парке "Зеленый гай"

Дочь погибшего получила незначительные травмы

Трагедия в парке "Зеленый гай" в Днепре, где 45-летний мужчина погиб в результате неудачного съезда с горки на санках, обросла новыми подробностями. Стало известно, что еще до приезда медиков мужчина находился в состоянии клинической смерти, поскольку серьезно травмировал спину об электроопору.

Об этом сообщил руководитель областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Медик отметил, что 45-летний мужчина на момент приезда медиков уже находился в состоянии клинической смерти. Ситуацию осложнял еще и тот факт, что бригады скорой не могли подступиться к травмированному из-за того, что горка оледенела. Когда это удалось, то медики в течение 30 минут проводили реанимационные действия, чтобы вернуть мужчину к жизни, однако попытки оказались тщетными.

"Пострадавший ударился о дерево спиной во время спуска с горки на пластиковой доске вместе с дочерью. Две бригады проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но пострадавшего спасти не удалось. Медики констатировали биологическую смерть", — рассказал Шевченко.

Напомним, что трагический инцидент произошел 3 января в парке Днепра. Мужчина вместе с женой и 6-летней дочерью пришел прокатиться с горки на санках, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в электроопору. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью, но жизни ребенка ничего не угрожает.

Трагедия произошла на горке в парке "Зеленый гай"
Трагедия произошла на горке в парке "Зеленый гай"
Мужчина влетел в электроопору, спускаясь с горки с дочерью
Мужчина влетел в электроопору, спускаясь с горки с дочерью

Следует отметить, что некоторые СМИ сообщают, что девочка также попала в реанимацию, однако в больнице им. Руднева рассказали, что после случившегося девочку просто обследовали, и о госпитализации речь не шла.

Между тем, администрация парка, где произошла трагедия, предупредила, что ответственности за это они не будут нести. Более того, предупреждали об этом с помощью прикрепленных к деревьям табличек.

Администрация парка "Зеленый гай" сняла с себя ответственность за инцидент
Администрация парка "Зеленый гай" сняла с себя ответственность за инцидент

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе мужчина подстрелил родственника на празднике и чуть не разбился, убегая от копов.

Теги:
#Днепр #Парк #Трагедия #Смерть #Сани #Горка
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