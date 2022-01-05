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"Не могли дістатися через зледенілу гірку": медики розповіли подробиці загибелі чоловіка під час катання на санчатах у Дніпрі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чоловік на санчатах на смерть розбився у парку "Зелений гай" Новина оновлена 05 січня 2022, 14:50
Чоловік на санчатах на смерть розбився у парку "Зелений гай"

Донька загиблого отримала незначні травми

Трагедія у парку "Зелений гай" у Дніпрі, де 45-річний чоловік загинув внаслідок невдалого з’їзду з гірки на санчатах, обросла новими подробицями. Стало відомо, що ще до приїзду медиків чоловік перебував у стані клінічної смерті, адже серйозно травмував спину об електроопору.

Про це повідомив керівник обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

Медик зазначив, що 45-річний чоловік на момент приїзду медиків вже перебував у стані клінічної смерті. Ситуацію ускладнював ще й той факт, що бригади швидкої не могли підступитися до травмованого через те, що гірка була зледенілою. Коли це вдалося, то медики протягом 30 хвилин проводили реанімаційні дії, щоб повернути чоловіка до життя, однак спроби виявилися марними.

"Постраждалий вдарився об дерево спиною під час спуску з гірки на пластиковій дошці разом з донькою. Дві бригади проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин, але потерпілого врятувати не вдалося. Медики констатували біологічну смерть", — розповів Шевченко.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 3-го січня у парку Дніпра. Чоловік разом з дружиною та 6-річною донькою прийшов покататися з гірки на санках, але у якийсь момент не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життя, але життю дитини нічого не загрожує.

Трагедія сталася на гірці у парку "Зелений гай"
Трагедія сталася на гірці у парку "Зелений гай"
Чоловік влетів у електроопору, спускаючись з гірки з донькою
Чоловік влетів у електроопору, спускаючись з гірки з донькою

Варто зазначити, що деякі ЗМІ повідомляють, що дівчинка також потрапила у реанімацію, однак у лікарні ім. Руднєва розповіли, що після того, що сталося, дівчинку просто обстежили, і про госпіталізацію не йшлося.

Тим часом адміністрація парку, де сталася трагедія, попередила, що відповідальності за це вони не будуть нести. Ба більше, попереджали про це за допомогою прикріплених до дерев табличок.

Адміністрація парку "Зелений гай" зняла з себе відповідальність за інцидент
Адміністрація парку "Зелений гай" зняла з себе відповідальність за інцидент

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мелітополі чоловік підстрелив родича на святі та мало не розбився, тікаючи від копів.

Теги:
#Дніпро #Парк #Трагедія #Смерть #Сани #Гірка
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