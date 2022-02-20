Без документов, но со спущенными штанами: в Днепре обнаружили труп неизвестного (фото)

Мужчине значительно повредили лицо

В воскресенье, 20 февраля, на территории одного из жилых районов Днепра было найдено тело неизвестного мужчины. При нем не было документов или других вещей, что помогли бы в опознании.

Подробности сообщает местный ресурс "Репортер Днепр".

Труп обнаружила одна из местных жительниц. Она возвращалась домой с работы, когда увидела очертания тела рядом с посадкой. Сообщается, что место происшествия располагается неподалеку от железнодорожной станции "169 км".

Тело было найдено неподалеку станции "169 км"

Интересно, что в полицию якобы обратилась не сама очевидица, а её знакомая, которой она рассказала о своей страшной находке.

Известно, что правоохранители отметили множественные повреждения лица, из-за чего оно изуродовано. В дополнение к этому мужчина лежал со спущенными штанами, не было при нем и верхней одежды или обуви. Как уже упоминалось, документов рядом с трупом также не нашли.

Полицейские начали расследование, пытаются установить личность погибшего.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что после более 10 дней поисков в Ровенской области был обнаружен труп военнослужащего, который вместе со своим батальоном дислоцировался на местном полигоне. Официально сообщалось, что следов насильственной смерти обнаружено не было, хотя инсайдерские источники утверждали обратное. Вдова военного и вовсе считает, что муж был убит в другом месте, а на полигон его тело подбросили специально.