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Без документів, але зі спущеними штанами: у Дніпрі виявили труп невідомого (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тіло було залишено біля лісопосадки Новина оновлена 20 лютого 2022, 12:18
Тіло було залишено біля лісопосадки

Чоловіку значно пошкодили обличчя

У неділю, 20 лютого, на території одного із житлових районів Дніпра було знайдено тіло невідомого чоловіка. У нього не було документів чи інших речей, що допомогли б упізнати покійного.

Подробиці повідомляє місцевий ресурс "Репортер Дніпро".

Труп виявила одна із місцевих жительок. Вона поверталася додому з роботи, коли побачила контури тіла поруч із посадкою. Повідомляється, що місце події розташоване неподалік залізничної станції "169 км".

Тіло було знайдено неподалік станції "169 км"
Тіло було знайдено неподалік станції "169 км"

Цікаво, що в поліцію нібито звернулася не сама очевидиця, а її знайома, якій вона розповіла про свою страшну знахідку.

Відомо, що правоохоронці відзначили численні пошкодження особи, через що вона понівечена. На додаток до цього чоловік лежав зі спущеними штанами, не було при ньому верхнього одягу чи взуття. Як уже згадувалося, документів поряд із трупом також не виявили.

Поліцейські розпочали розслідування, намагаються встановити особу загиблого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що після понад 10 днів пошуків на Рівненщині було знайдено труп військовослужбовця, який разом зі своїм батальйоном дислокувався на місцевому полігоні. Офіційно повідомлялося, що слідів насильницької смерті не було виявлено, хоча інсайдерські джерела затверджували протилежне. Вдова військового взагалі вважає, що чоловік був убитий в іншому місці, а на полігон його тіло підкинули спеціально.

Теги:
#Тіло #Дніпро #Труп
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