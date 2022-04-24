Укр

Погиб мужчина: на Днепропетровщине разбирают завалы после обстрелов россиян (фото разрушений)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Спасатели разбирают завалы Новость обновлена 24 апреля 2022, 10:03
Спасатели разбирают завалы

Область обстреливают издалека ракетами

В Днепропетровской области российские войска в очередной раз обстреляли инфраструктуру и нанесли повреждения зданиям в Павлоградском районе. В результате обстрела погиб мужчина. Ему было 48 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Всего было три "прилета", одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру. В общем уничтожены восемь зданий, в жилом доме рядом взрывной волной выбило окна и заблокировало двери. Под завалами — три легковушки и один грузовик.

Также сообщается, что две ракеты попали в промышленное предприятие — там разрушено производственное здание, но люди в этих попаданиях не пострадали.

Напомним, в Днепропетровской области российско-оккупационные войска регулярно обстреливают именно железнодорожную инфраструктуру — в Новомосковске нанесли три удара по путям сообщения 21 апреля.

Также "Телеграф" сообщал об обстрелах в Криворожском районе — обстреляли дома мирных граждан неподалеку от линии фронта. Напомним, в Днепропетровской области врагов нет.

Теги:
#Днепр #Война #Днепропетровская область #Павлоград
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