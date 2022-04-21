Укр

Россияне тремя ракетами ударили по железной дороге Новомосковска: движение могут не возобновить

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Станция Новомосковск-Днепровский Новость обновлена 21 апреля 2022, 21:19
Станция Новомосковск-Днепровский

Без пострадавших не обошлось

Российские оккупанты в четверг, 21 апреля, нанесли три ракетных удара по Новомосковскому району Днепропетровской области. В результате ударов пострадала железная дорога — возобновление движения под сомнением.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, ракетный удар вражеской армии обошелся без жертв, однако возобновление движения по железной дороге под вопросом.

"Все живы. Вдребезги разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", — сообщил Резниченко.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в результате ракетных ударов по железнодорожному объекту в Новомосковском районе пострадали пять человек.

Стоит отметить, что днем ранее обстрелы были нанесены по городу Зеленодольск. Оккупанты ударили по нему "Ураганами", после чего в городе исчезли электричество и водоснабжение.

Напомним, что в начале апреля россияне нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково — это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана — городов в Донецкой области. Этот путепровод местные власти назвали "дорогой жизни для тысяч граждан".

До этого в результате обстрелов пострадала железнодорожная станция "Запорожье — 2", где снаряд прилетел прямо между путями. Также была уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2, без жертв не обошлось.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Днепропетровская область
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