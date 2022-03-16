В Запорожье оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу

На месте происшествия работают спасатели, о пострадавших пока информации нет.

Ночью 16 марта от обстрелов российских оккупантов страдала не только Одесса и Харьков, но "прилетело" и Запорожью. Захватчики нанесли удар по железнодорожному вокзалу, а именно по станции "Запорожье 2".

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев у себя в Telegram-канале.

"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен. На месте работают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что снаряд попал между колеями. Вокруг оборваны провода, у здания выбило окна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ России в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.

Также "Телеграф" писал, что у путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали бессмысленное оправдание.