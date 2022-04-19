Укр

Россияне снова обстреляли "Градами" мирных жителей Днепропетровщины (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Города находятся неподалеку от админграницы областей Новость обновлена 19 апреля 2022, 08:33
Города находятся неподалеку от админграницы областей

На территории региона нет врагов, и они обстреливают издали

Украинские населенные пункты продолжают подвергаться массовым обстрелам российских войск. Ночью был обстрелян Николаев, а также Днепропетровская область.

О разрушениях в Криворожском районе региона сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул. Он отмечает, что жертв нет.

Обстрелы велись из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии по Зеленодольску, Марьянскому, Великой Костромке и другим населенным пунктам. Пострадали частные и многоквартирные дома. Эти населенные пункты находятся неподалеку от линии фронта, освобожденных украинских территорий и границ Херсонской и Днепропетровской областей.

Согласно данным главы Днепровского облсовета Николая Лукашука, пострадали две квартиры. Границы региона под полным контролем вооруженных сил Украины и враги обстреливают издалека.

Эти населенные пункты уже не впервые подвергаются обстрелам россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что обстрелы усилились и на Донбассе, и на Харьковщине — россия начала масштабное наступление, пытается прорвать оборону украинских защитников.

Согласно новым картам боевых действий — в битве за Донбасс количество точек активного столкновения увеличилось.

Теги:
#Обстрел #Война #Кривой Рог
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