На Днепропетровщине россияне сделали еще один шаг к новому голодомору для украинцев

Прицельно уничтожается мирная инфраструктура Украины

Днепропетровская область уже который день находится под постоянным огнем противника. Так, ранним утром 30 июня с различных видов оружия было обстреляно Зеленодльскую общину, что в Криворожском районе. К сожалению, в результате "прилета" на одно из местных предприятий вспыхнул пожар.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, весь удар на себя принял склад, где хранилось зерно. Предварительные подсчеты говорят об уничтожении минимум 40 тонн зерновых. Это является очередным подтверждением военных преступлений российских оккупантов, которые надеются оставить украинцев без продовольствия.

Пожар в Зеленодольске вспыхнул после громкого взрыва, которым ознаменовался "прилет" российского снаряда. По предварительным данным, пострадавших и погибших людей нет.

Зеленодольск на карте Украины

"Что враг хотел там "демилитаризировать", я не понимаю, ведь это был просто склад с зерном", — отметил Резниченко в своем Telegram.

Вот так выглядят остатки склада с зерном в Зеленодольске

Спасателям добавилось работы

Также чиновник отметил, что россияне открыли огонь со ствольной артиллерии по центру села Великая Костромка. Масштаб разрушений уточняется, равно как и количество возможных жертв.

В остальных районах Днепропетровщины, согласно заявлениям Валентина Резниченко, ночь прошла спокойно.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал подробности обстрела Днепра, в результате которого погибло двое человек. Россияне выпустили ракету по обычному СТО, где в тот момент находились работники и клиенты. Мэр Днепра Борис Филатов считает такое поведение оккупантов террором.