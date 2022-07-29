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Били "Градом" и фосфором: Никополь жестко обстреляли среди ночи (фото последствий)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Часть жилых домов пришлось спасать от вспыхнувших пожаров Новость обновлена 29 июля 2022, 08:44
Часть жилых домов пришлось спасать от вспыхнувших пожаров

Оккупанты продолжают кошмарить мирное население, стреляя без разбора

Никополь на Днепропетровщине продолжает быть одной из главных целей российской артиллерии. В ночь на 29 июля россияне около 40 раз обстреляли город с противоположной стороны Днепра, укрываясь на позициях во временно оккупированной Херсонской области. Как результат — около 20 поврежденных домохозяйств и минимум четыре пожара, которые, к счастью, удалось оперативно ликвидировать.

Информацию об инциденте сообщили руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава областной рады Николай Лукашук, а также мэр Никополя Александр Саюк.

Около трех десятков жилых домов получили видимые повреждения от артиллерийских снарядов. В четырех из них вспыхнули пожары — некоторые строения выгорели фактически дотла. Также были повреждены хозяйственные сооружения, гаражи и линии электропередач.

Никополь обстрелы 29.07
Была у дома крыши, и нет ее
Никополь обстрелы 29.07
Пожары были как на территории домохозяйств...
Никополь обстрелы 29.07
...так и в самих постройках

Из-за проблем с ЛЭП часть никопольцев остались без электроэнергии — сейчас подачи света ждут около 1560 домовладений.

По счастливой случайности, никто из жителей не погиб и не пострадал.

Никополь обстрелы 29.07
Часть заборов превратилась в решето
Никополь обстрелы 29.07
Вот такие "приветы" передавали россияне мирным украинцам
Никополь обстрелы 29.07
Кое-где повредило даже гаражи

Также на территории города остались значительные воронки от снарядов и обломки вражеских боеприпасов. Стрельбу россияне вели с "Градов", расположенных на противоположной стороне Днепра. Как известно, река фактически является границей между Днепропетровщиной и Херсонщиной, а последняя все еще находится под временным контролем оккупантов.

Как уточнил глава местной РВА Евгений Евтушенко, кроме "Градов" стреляли также фосфорными боеприпасами.

Никополь обстрелы 29.07

Также ночью "прилетело" и по Зеленодольской громаде Криворожского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на разных участках фронта. Детальную картину можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине, составленных сотрудниками Института изучения войны (США).

К слову, исключать повышение напряжения в южных регионах страны нельзя, ведь 30 июля должен стартовать процесс транспортировки украинского зерна на экспорт.

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#Никополь #Обстрел #Днепропетровская область #Разрушения