Били "Градом" и фосфором: Никополь жестко обстреляли среди ночи (фото последствий)

Оккупанты продолжают кошмарить мирное население, стреляя без разбора

Никополь на Днепропетровщине продолжает быть одной из главных целей российской артиллерии. В ночь на 29 июля россияне около 40 раз обстреляли город с противоположной стороны Днепра, укрываясь на позициях во временно оккупированной Херсонской области. Как результат — около 20 поврежденных домохозяйств и минимум четыре пожара, которые, к счастью, удалось оперативно ликвидировать.

Информацию об инциденте сообщили руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава областной рады Николай Лукашук, а также мэр Никополя Александр Саюк.

Около трех десятков жилых домов получили видимые повреждения от артиллерийских снарядов. В четырех из них вспыхнули пожары — некоторые строения выгорели фактически дотла. Также были повреждены хозяйственные сооружения, гаражи и линии электропередач.

Была у дома крыши, и нет ее

Пожары были как на территории домохозяйств...

...так и в самих постройках

Из-за проблем с ЛЭП часть никопольцев остались без электроэнергии — сейчас подачи света ждут около 1560 домовладений.

По счастливой случайности, никто из жителей не погиб и не пострадал.

Часть заборов превратилась в решето

Вот такие "приветы" передавали россияне мирным украинцам

Кое-где повредило даже гаражи

Также на территории города остались значительные воронки от снарядов и обломки вражеских боеприпасов. Стрельбу россияне вели с "Градов", расположенных на противоположной стороне Днепра. Как известно, река фактически является границей между Днепропетровщиной и Херсонщиной, а последняя все еще находится под временным контролем оккупантов.

Как уточнил глава местной РВА Евгений Евтушенко, кроме "Градов" стреляли также фосфорными боеприпасами.

Также ночью "прилетело" и по Зеленодольской громаде Криворожского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на разных участках фронта. Детальную картину можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине, составленных сотрудниками Института изучения войны (США).

К слову, исключать повышение напряжения в южных регионах страны нельзя, ведь 30 июля должен стартовать процесс транспортировки украинского зерна на экспорт.