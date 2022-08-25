Ракетный удар россии по Днепропетровщине: количество погибших выросло

В общей сложности обстрел разрушил жизни 31 человека

На День Независимости Украины оккупационная армия россии нанесла ракетные удары по четырем районам Днепропетровской области. Больше всего пострадало село Чаплино, расположенное в Синельниковском районе области. Россияне попали в железнодорожную станцию и жилищный сектор, в результате чего погибли 25 человек, двое из них — дети 11 и 6 лет, хотя еще несколькими часами ранее было известно о 22 погибших.

Новые подробности очередного зверства российской федерации утром 25 августа в своем телеграмм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, после завершения разбора завалов спасателями стало известно, что в результате ночных вражеских обстрелов со стороны кровавой россии пострадал 31 человек, 25 из них смертельно.

Также Тимошенко добавил, что среди погибших были обнаружены двое детей. Один из них, 11-летний мальчик, умер под завалами собственного дома. Другой, 6-летний малыш, сгорел в автомобиле, припаркованном у железнодорожной станции.

Последствия обстрелов поселка на Днепропетровщине

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соединенных Штатах Америки уже успели отреагировать на массированный ракетный удар по Днепропетровщине. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал трагедию настоящим зверством и призвал наказать всех причастных к гибели невинных украинцев.