Зверство, за которое наступит ответственность: Блинкен высказался о ракетном ударе россиян по Чаплино

США с партнерами со всего мира должны добиваться ответственности официальных лиц рф, причастных к ракетному удару по Чаплино

Повлекший множество жертв и пострадавших ракетный обстрел российскими войсками на День Независимости Украины пгт Чаплино Днепропетровской области и расположенной там железнодорожной станции является примером зверства, за которое должны понести ответственность российские официальные лица.

Об этом в ночь на четверг, 25 августа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

"Ракетный удар россии по вокзалу, полному мирных жителей в Украине, соответствует образцу зверств. Мы продолжим вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться ответственности российских официальных лиц", – написал он.

Как сообщалось, обстрел Чаплино стал не единственной ракетной атакой, которую совершили россияне 24 августа. Как и ожидалось, в День независимости Украины россияне устроили массированные обстрелы украинской территории.

Также , днем оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

Всего же воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз.