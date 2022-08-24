Число жертв ракетного удара в Чаплино выросло до 22-х, среди погибших есть ребенок - Зеленский

Пять человек сгорели в машине в Чаплино в результате ракетного удара россиян

Количество погибших в результате ракетного удара россиян по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области возросло до 22 человек.

Об этом сообщил в традиционном видеообращении в среду, 24 августа, вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро людей сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", — сообщил Зеленский.

Вместе с тем заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что ранены в результате ракетной атаки 22 человека.

"Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 ребенка. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели. Позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а затем еще тремя. Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию", — написал Тимошенко.

Он также сообщил, что из-за удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах и в настоящее время спасатели локализовали пожар и продолжаются поисковые работы.

Как сообщалось, это не единственный ракетный удар, который совершили россияне на День Независимости Украины. Так, днем оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.