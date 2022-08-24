Погибли 15 человек: появились фото последствий удара россиян по ЖД-станции на Днепропетровщине

Об очередном военном преступлении россиян сообщил Зеленский

В среду, 24 августа, на 182-й день полномасштабного вторжения рф россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино (Днепропетровская область).

В результате погибли 15 человек, около 50 получили ранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН, передает telegram-канал главы государства. Верховный главнокомандующий добавил, что количество погибших может увеличиться.

"Четыре пассажирских вагона горят… На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский.

Чаплино на карте Украины

В сети появились первые кадры с места трагедии.

Напомним, Зеленский также рассказал Совбезу ООН о ядерном терроризме рф, которая устроила серию провокаций на Запорожской АЭС. Кроме того, глава государства в своем выступлении затронул тему российского преступления в Еленовке, где оккупанты убили десятки украинских военнопленных, цинично обвиняя во всем ВСУ.

Ранее Зеленский ответил на слухи по поводу возможного перевода Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.