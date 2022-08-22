"Мерзкое судилище": Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф будут невозможны

Украина не будет терпеть издевательства над своими героями

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что если оккупанты проведут в Мариуполе "показательный суд" над украинскими военнопленными, в том числе и "азовцами", которых в рф признали террористами, то это станет линией, после которой любые переговоры с кремлем потеряют всякий смысл.

Об этом глава Украинского государства заявил в видеообращении по результатам 179-го дня войны рф против нашей страны.

"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов", — заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что "если это мерзкое судилище произойдет", и если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил "заведут в эти декорации", то это станет "той линией, после которой любые переговоры невозможны", — заявил президент.

"россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало. Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что источники в украинской разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе. По данным источников, судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма", пытаясь таким образом достичь задекларированной россиянами цели "денацификации".