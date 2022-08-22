"Мерзенне судилище": Зеленський назвав подію, після якої переговори з росією будуть неможливі

Україна не терпітиме знущання над своїми героями

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що якщо окупанти проведуть у Маріуполі "показовий суд" над українськими військовополоненими, у тому числі і "азовцями", яких у Росії визнали терористами, то це стане лінією, після якої будь-які переговори з кремлем втратить будь-який сенс.

Про це глава Української держави заявив у відеозверненні за результатами 179-го дня війни Росії проти нашої країни.

"Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готують декорації для абсолютно огидного та абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів", — заявив він.

Український лідер підкреслив, що "якщо це мерзенне судилище відбудеться", і якщо наших людей, в порушення всіх домовленостей, міжнародних правил "заведуть у ці декорації", то це стане "тою лінією, після якої будь-які переговори неможливі", — заявив президент.

"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала. Україна не терпітиме знущання над людьми, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників ", — наголосив Володимир. Зеленський.

Нагадаємо, що джерела в українській розвідці повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого відбудеться у Маріуполі. За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азова" як підрозділу чи над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", намагаючись таким чином досягти задекларованої росіянами мети "денацифікації".