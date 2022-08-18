Ракетный удар по Харькову: Кулеба рассказал, как остановить путина

В МИД призвали дать Украине больше оружия

После ракетного удара оккупантов по общежитию в Харькове миру стоит ввести новые санкции против россии и предоставить больше оружия Украине.

Как сообщил в своем Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вследствие удара по жилому району Харькова погибли по меньшей мере 6 человек и еще не менее 16 получили ранения.

"Россияне нанесли удар по жилому району Харькова, убив не менее 6 и ранив не менее 16 человек. россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить путина — предоставить Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против россии", — написал он.

Как сообщалось ранее, ракетный удар по Харькову был нанесен поздно вечером 17 августа. Пока точно неизвестно, что именно россияне использовали для обстрела общежития, но уже были озвучены варианты, что это либо крылатая ракета "Калибр", либо ракета из ОТРК "Искандер".

Согласно последним данным, которые озвучил городской глава Игорь Терехов, известно о том, что вследствие прилета погибли 7 человек, а пострадали еще 17. Работы по разбору завалов продолжаются.