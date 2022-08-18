Обстрел Харькова: в сети показали кадры спасательной операции

Число погибших и пострадавших вновь возросло

Поздним вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Харькове, спасатели уже успели потушить пожар, однако разбор завалов продолжается.

Как сообщил в своем телеграм-канале городской глава Игорь Терехов, в настоящее время известно о том, что вследствие прилета погибли 7 человек, а пострадали еще 17.

Он отметил, что всех раненых доставили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь. Людям, которые вследствие происшествия оказались без крыши над головой уже предоставлено жилье.

"То, что произошло вечером среды еще раз доказало — это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть, как народа. Именно поэтому они бьют по жилым домам", — написал он.

Вместе с тем в сети показали первые кадры того, как выглядит место прилета изнутри.

Осторожно кадры могут содержать чувствительный контент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в пострадавшем общежитии проживали, в том числе, и люди с проблемами со слухом. Поэтому спасательная операция осложняется тем, что к части из оставшихся под завалами людям невозможно докричаться.

Как сообщалось ранее, прифронтовые города вроде Харькова и Николаева обстреливаются россиянами чуть ли не каждый день. При этом удары зачастую наносятся не ракетами, а реактивной и ствольной артиллерией, снаряды которой перехватить практически невозможно.