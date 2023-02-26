Празднично сожгли на костре: украинцы расправились над "путиным" и его "поданными" (видео)

"путин" сгорел вместе с "поданными"

В Украине уже неделю (с 20 по 26 февраля) отмечают праздник — Масленица и по этому поводу в Днепре решили сжечь чучело российского диктатора владимира путина.

Видео с мероприятия делятся местные паблики.

Чучело путина установили в в сквере им. Александра Усачова. Его ноги окружают черные пакеты, символизирующие, захватчиков, которые погибли на территории Украины. В последний день масленичной недели, который называется Проводы Масленицы по древней традиции это чучело сожгли.

Посмотреть на горящего путина собрались и взрослые и дети.

Зачем жгут чучело на Масленицу

Дело в том, что наши предки отождествляли зиму со смертью. У этого времени года было даже имя – Мара. Зима – это время тяжелых испытаний и для человека, и для зверя, и для растений. Все приходит в упадок, замерзает. И если в первые дни зимы Мара выступала в роли красивой белоснежной девушки, то к концу она превращалась в страшную старуху, несущую смерть и разрушение.

Именно поэтому люди так отчаянно хотели избавиться от злой колдуньи. Они мастерили огромную соломенную куклу, наряжали ее в старую одежду и отдавали на растерзание огня. А ярко пылающий костер выступал как символ победы света и тепла над холодом и смертью.

Чучело зимы нужно сжигать на костре еще и потому, что это символизирует ежегодное обновление. Когда-то в костер бросали старые вещи, чтобы огонь поглотил все печальное и грешное.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин стал героем хэллоуинских декораций в Киеве.

Также мы сообщали о том, что в Берлине чучело путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу".