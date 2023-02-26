Святково спалили на багатті: українці розправилися над "путіним" та його "поданими" (відео)

"путін" згорів разом із "поданими"

В Україні вже тиждень (з 20 по 26 лютого) відзначають свято — Масляна і з цього приводу у Дніпрі вирішили спалити опудало російського диктатора володимира путіна.

Відео із заходу діляться місцеві паблики.

Чучело путіна встановили у сквері ім. Олександра Усачова. Його ноги оточують чорні пакети, що символізують загарбників, які загинули на території України. В останній день масляного тижня, який називається Проводи Масляної, за давньою традицією це опудало спалили.

Подивитися на палаючого путіна зібралися і дорослі, і діти.

Навіщо палять опудало на Масляну

Річ у тім, що наші предки ототожнювали зиму зі смертю. Ця пора року мала навіть ім’я – Мара. Зима – це час важких випробувань й у людини, й у звіра, й у рослин. Все занепадає, замерзає. І якщо в перші дні зими Мара виступала в ролі красивої білої дівчини, то до кінця вона перетворювалася на страшну стару, що несе смерть і руйнування.

Саме тому люди так відчайдушно хотіли позбутися злої чаклунки. Вони майстрували величезну солом’яну ляльку, вбирали її в старий одяг і віддавали на розтерзання вогню. А багаття, що яскраво палало, виступало як символ перемоги світла і тепла над холодом і смертю.

Опудало зими потрібно спалювати на багатті ще й тому, що це символізує щорічне оновлення. Колись у багаття кидали старі речі, щоб вогонь поглинув усе сумне та грішне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін став героєм хеллоуїнських декорацій у Києві.

Також ми повідомляли про те, що в Берліні опудало путіна дістали з бункера Гітлера та "відправили до Гааги".