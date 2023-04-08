В Днепре сутки искали пропавшего маленького мальчика (обновлено)

Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь

В Днепре пропал 9-летний Иван Преображенский. Поиски мальчика продолжались сутки, был задействован весь личный состав полиции города.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, мальчик ушел из дома в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля. Поиски ребенка длились всю ночь и будут продолжены до тех пор, пока его не найдут.

Обновлено 11:46. Как сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный", ребенка уже нашли. Мальчик был в камышах возле водоема. С переохлаждением его забрала "скорая", сейчас им занимаются медики.

Известно, что Иван Преображенский был одет в зелено-желтую куртку, желтое худи с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки. Из особых примет — ребенок не разговаривает.

Сейчас около 100 стражей правопоряжка, вместе с работниками аэроразведки, кинологами, волонтерами, 50 курсантами университета внутренних дел, патрульной полицией и сотрудниками ГСЧС привлечены к поискам мальчика.

Ориентировки с описанием внешности и фотографией мальчика были разосланы во все территориальные пдразделения полиции области. Общественность проинформировали через соцсети. Правоохранители отрабатывают видео с камер наблюдения и проверяют все возможные места, где может быть пропавший ребенок.

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о местонахождении Ивана Преображенского обращаться по телефонам 102, (096) 884 83 94.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кривом Роге нашли тела двух мальчиков. Известно, что дети вместе попрошайничали, а после пропали почти на месяц.