У Дніпрі добу шукають зниклого маленького хлопчика: прикмети дитини (фото)

Пошуки зниклого хлопчика тривали всю ніч

У Дніпрі зник 9-річний Іван Преображенський. Пошуки хлопчика тривають уже добу, задіяно весь особовий склад поліції міста.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, хлопчик пішов із дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста 7 квітня. Пошуки дитини тривали всю ніч і будуть продовжені доти, доки його не знайдуть.

Відомо, що Іван Преображенський був одягнений у зелено-жовту куртку, жовте худі з капюшоном, чорні штани, коричневі кросівки. З особливих прикмет — дитина не розмовляє.

Наразі близько 100 правоохоронців, разом із працівниками аеророзвідки, кінологами, волонтерами, 50 курсантами університету внутрішніх справ, патрульною поліцією та співробітниками ДСНС залучено до пошуків хлопчика.

Орієнтування з описом зовнішності та фотографією хлопчика були розіслані у всі територіальні підрозділи поліції області. Громадськість поінформували через соцмережі. Правоохоронці відпрацьовують відео з камер спостереження та перевіряють усі можливі місця, де може бути зникла дитина.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Івана Преображенського звертатися за телефонами 102, (096) 884 83 94.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кривому Розі знайшли тіла двох хлопчиків. Відомо, що діти разом жебракували, а потім зникли майже на місяць.