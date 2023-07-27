Прогневали Тора: Днепр накрыла сильнейшая непогода (фото и видео)

На Днепропетровщине гремит не по-детски

Вечером в четверг, 27 июля, как и обещали прогнозы синоптиков, сразу ряд областей Украины накрыла непогода. Среди прочего, досталось Днепропетровской области.

Как сообщают местные жители, там прошлась сильная гроза с градом. Фото и видео с места событий публикуют региональные паблики.

Заметим, что непогода пришла на Днепропетровщину со стороны Харьковской области, и сначало накрыло Каменское неподалеку от областного центра, — там был град и аварийные отключения света из-за погоды, оборвало много проводов, кроме того, молния ударила прямо в дом.

В Днепре же тем временем настоящий потоп, молния попала в строительный кран, упало множество деревьев. В днепропетровских пабликах шутят, что кто-то прогневал Тора, — бога грома и молний.

Фото и видео с места событий очень впечатляют.

Деревья повреждают дома и авто

Стоит заметить, что непогода 27 июля также обрушилась на Харьковскую область и Крым, где тоже затопило ряд населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким в 2023 году будет август, — согласно прогнозам ученых, последний месяц лета тоже будет аномальным.