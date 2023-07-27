Прогнівали Тора: Дніпро накрила сильна негода (фото та відео)

На Дніпропетровщині гримить не по-дитячому

Увечері у четвер, 27 липня, як і обіцяли прогнози синоптиків, одразу низку областей України накрила негода. Серед іншого дісталося Дніпропетровській області.

Як повідомляють місцеві жителі, там пройшла сильна гроза із градом. Фото та відео з місця подій публікують регіональні пабліки.

Зауважимо, що негода прийшла на Дніпропетровщину з боку Харківської області, і спочатку накрило Кам’янське неподалік обласного центру, — там був град та аварійні відключення світла через погоду, обірвало багато дротів, крім того, блискавка вдарила прямо у будинок.

У Дніпрі тим часом справжній потоп, блискавка влучила у будівельний кран, впало безліч дерев. У дніпропетровських пабліках жартують, що хтось прогнівав Тора, бога грому та блискавок.

Фото та відео з місця подій дуже вражають.

Дерева пошкоджують будинки та авто

Варто зауважити, що негода 27 липня також обрушилася на Харківську область та Крим, де також затопило низку населених пунктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким у 2023 році буде серпень, — згідно з прогнозами вчених, останній місяць літа теж буде аномальним.