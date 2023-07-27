Прогнівали Тора: Дніпро накрила сильна негода (фото та відео)
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На Дніпропетровщині гримить не по-дитячому
Увечері у четвер, 27 липня, як і обіцяли прогнози синоптиків, одразу низку областей України накрила негода. Серед іншого дісталося Дніпропетровській області.
Як повідомляють місцеві жителі, там пройшла сильна гроза із градом. Фото та відео з місця подій публікують регіональні пабліки.
Зауважимо, що негода прийшла на Дніпропетровщину з боку Харківської області, і спочатку накрило Кам’янське неподалік обласного центру, — там був град та аварійні відключення світла через погоду, обірвало багато дротів, крім того, блискавка вдарила прямо у будинок.
У Дніпрі тим часом справжній потоп, блискавка влучила у будівельний кран, впало безліч дерев. У дніпропетровських пабліках жартують, що хтось прогнівав Тора, бога грому та блискавок.
Фото та відео з місця подій дуже вражають.
Варто зауважити, що негода 27 липня також обрушилася на Харківську область та Крим, де також затопило низку населених пунктів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яким у 2023 році буде серпень, — згідно з прогнозами вчених, останній місяць літа теж буде аномальним.