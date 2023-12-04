Сделка на миллионы: дельцы из Днепра хотели продать в россию запчасти к истребителям (фото)

Комплектующие несколько лет прятали на СТО

Служба безопасности Украина пресекла попытку продать в россию партию авиационных комплектующих. Запчасти были украдены на одном из украинских предприятий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы пытались вывезти стартер-генераторы и авианасосы с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн. По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование со склада компании-производителя.

По данным СБУ, злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта. Установлено, что коммерсант долго прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания. А потом, чтобы их реализовать, разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.

По информации СБУ, опубликованной "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса россии, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора. Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.

В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:

10 авианасосов;

2 стартер-генератора;

1 тысяча дополнительных комплектующих.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Инициированная СБУ экспертиза авиаоборудования подтвердила его техническую исправность для использования в боевых условиях. В связи с этим было принято решение суда о передаче соответствующей продукции для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" опровергло недавнюю информацию СМИ о сотрудничестве предприятий АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" с российской компанией "Авиа ФЭД сервис".