Оборудка на мільйони: ділки з Дніпра хотіли продати до росії запчастини до винищувачів (фото)

Комплектуючі декілька років переховували на СТО

Служба безпеки Україна припинила спробу продати до росії партію авіаційних комплектуючих. Запчастини були викрадені на одному з українських підприємств.

Як повідомляє пресцентр СБУ, ділки намагалися вивезти стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн. За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.

За даними СБУ, зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.

За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу рф, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора. Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах. У зв’язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" спростувало нещодавню інформацію ЗМІ про співпрацю підприємств АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будівництва", ДП "ХМЗ "ФЕД" та АТ "Київський завод "Радар" з російською компанією "Авіа ФЕД сервіс".