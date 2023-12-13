В Днепре неизвестный "заминировал" больницы, суды и метро и обратился к главе СБУ: чего хочет

Неизвестный требует большую сумму денег

В среду, 13 декабря, неизвестный сообщил о минировании больниц, судов и станций метро в Днепре. Соответствующее сообщение поступило на электронную почту Службы безопасности Украины.

Как пишет издание "Днепр оперативный", в письме неизвестный требует от главы СБУ Василия Малюка перевода в размере 170 биткоинов. Также отправитель заявил, что информация о взрывчатке будет поступать, пока он не получит средства.

Следует отметить, что в письме говорится о "минировании" именно "красной ветки" метро. Однако в Днепре действует всего одна ветка метрополитена – "Покровская". Она состоит из шести станций.

Напомним, в Днепре неизвестные уничтожили импровизированный мемориал памяти погибших от российского ракетного удара по жилому дому. Местные приносили туда цветы и игрушки.