У Дніпрі невідомий "замінував" лікарні, суди та метро і звернувся до голови СБУ: чого хоче
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Невідомий вимагає велику суму грошей
У середу, 13 грудня, невідомий повідомив про замінування лікарень, судів та станцій метро у Дніпрі. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту Служби безпеки України.
Як пише видання "Дніпро оперативний", у листі невідомий вимагає від голови СБУ Василя Малюка переказ у розмірі 170 біткоїнів. Також відправник заявив, що інформація про вибухівку буде надходити, поки він не отримає кошти.
Слід зазначити, що у листі зазначається про "замінування" саме "червоної гілки" метро. Проте у Дніпрі діє всього одна гілка метрополітену – "Покровська". Вона складається з шести станцій.
Нагадаємо, у Дніпрі невідомі знищили імпровізований меморіал пам’яті загиблих від російського ракетного удару по житловому будинку. Місцеві приносили туди квіти та іграшки.