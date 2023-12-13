У Дніпрі невідомий "замінував" лікарні, суди та метро і звернувся до голови СБУ: чого хоче

Невідомий вимагає велику суму грошей

У середу, 13 грудня, невідомий повідомив про замінування лікарень, судів та станцій метро у Дніпрі. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту Служби безпеки України.

Як пише видання "Дніпро оперативний", у листі невідомий вимагає від голови СБУ Василя Малюка переказ у розмірі 170 біткоїнів. Також відправник заявив, що інформація про вибухівку буде надходити, поки він не отримає кошти.

Слід зазначити, що у листі зазначається про "замінування" саме "червоної гілки" метро. Проте у Дніпрі діє всього одна гілка метрополітену – "Покровська". Вона складається з шести станцій.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі знищили імпровізований меморіал пам’яті загиблих від російського ракетного удару по житловому будинку. Місцеві приносили туди квіти та іграшки.