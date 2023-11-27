Патрульному, що застрелив чоловіка у Дніпрі, змінили запобіжний захід

У поліції також завершили внутрішнє розслідування

Поліцейському Єгору Звонкову, який 29 серпня застрелив чоловіка у Дніпрі, змінили запобіжний захід. Суд задовольнив апеляцію захисту патрульного.

Як повідомляє dneprnews.info, правоохоронцю обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Він має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

Раніше, згідно з рішенням суду, Звонков знаходився під цілодобовим домашнім арештом. Прокурор вимагав запобіжного заходу для патрульного у вигляді утримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Крім того, як повідомив адвокат поліцейського, Звонков може повернутися до роботи у Національній поліції. Також зазначається, що наразі завершено внутрішнє розслідування щодо співробітників поліції.

В діях напарниці Звонкова правопорушень не виявлено. Патрульна Анастасія Жила може також продовжувати виконувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі з'явилося розширене відео стрілянини у Дніпрі, під час якої поліцейський застрелив правопорушника. До цього в МВС публікували відео з бодікамер своїх співробітників, але у журналістів виявилася повніша версія.