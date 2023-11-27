Патрульному, застрелившему мужчину в Днепре, изменили меру пресечения

В полиции также завершили внутреннее расследование

Полицейскому Егору Звонкову, который 29 августа застрелил мужчину в Днепре, изменили меру пресечения. Суд удовлетворил апелляцию защиты патрульного.

Как сообщает dneprnews.info, правоохранителю избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Ранее, согласно решению суда, Звонков находился под круглосуточным домашним арестом. Прокурор требовал меры пресечения для патрульного в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

Кроме того, как сообщил адвокат полицейского, Звонков может вернуться к работе в Национальной полиции. Также отмечается, что в настоящее время завершено внутреннее расследование в отношении сотрудников полиции.

В действиях напарницы Звенковых правонарушений не обнаружено. Патрульная Анастасия Жила может также продолжать свою работу.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в сети появилось расширенное видео стрельбы в Днепре, во время которой полицейский застрелил правонарушителя. До этого в МВД публиковали видео с бодикамер своих сотрудников, но у журналистов оказалась более полная версия.